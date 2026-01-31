Проект Конституции показывает движение страны в сторону демократии

Речь, в частности, идет об однопалатном парламенте. Ранее депутат мажилиса Айдос Сарым назвал, в каких европейских странах он на сегодняшний день представлен: Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия и Нидерланды.
По мнению Бекишевой, изменения, которые сейчас происходят, демонстрируют, что Казахстан становится более демократичным и уходит от авторитаризма. В одном ряду с введением однопалатного парламента стоит и ограничение для президента баллотироваться на второй срок.
Ученая также подчеркнула, что благодаря однопалатному парламенту законы будут приниматься оперативнее, поскольку при действующей законодательной системе сенат могу вернуть законодательный акт в мажилис на доработку. Соответственно, когда этот орган будет упразднен, сократится и время на принятие законодательных актов.