При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ

КАИР, 31 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа с начала субботы, сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник: Reuters

«Более 20 человек погибли в результате серии израильских авиаударов по различным районам сектора Газа с начала сегодняшнего дня», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
