При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ

«Более 20 человек погибли в результате серии израильских авиаударов по различным районам сектора Газа с начала сегодняшнего дня», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
