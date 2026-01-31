Ричмонд
Захарова прокомментировала объявление России враждебным государством США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января прокомментировала решение США объявить Россию враждебным государством в новом антикубинском документе.

Источник: Известия

«В новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство. Навешивание ярлыков не способствует стабилизации российско-американского диалога», — говорится на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, такое заявление лишь усложняет российско-американский диалог и снижает эффективность усилий Вашингтона в роли посредника. Она также подчеркнула, что навешивание ярлыков не способствует стабилизации отношений между странами и не способствует развитию конструктивного взаимодействия.

Захарова 17 января сравнила поведение западных стран с бешеным ежиком. По ее словам, Россия не отдалялась от Запада — западные государства сами оказались замотаны «в клубок собственных обид и фобий».

