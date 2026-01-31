Захарова прокомментировала объявление России враждебным государством США

По словам Захаровой, такое заявление лишь усложняет российско-американский диалог и снижает эффективность усилий Вашингтона в роли посредника. Она также подчеркнула, что навешивание ярлыков не способствует стабилизации отношений между странами и не способствует развитию конструктивного взаимодействия.