Захарова прокомментировала объявление России враждебным государством США

«В новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство. Навешивание ярлыков не способствует стабилизации российско-американского диалога», — говорится на сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, такое заявление лишь усложняет российско-американский диалог и снижает эффективность усилий Вашингтона в роли посредника. Она также подчеркнула, что навешивание ярлыков не способствует стабилизации отношений между странами и не способствует развитию конструктивного взаимодействия.
Захарова 17 января сравнила поведение западных стран с бешеным ежиком. По ее словам, Россия не отдалялась от Запада — западные государства сами оказались замотаны «в клубок собственных обид и фобий».