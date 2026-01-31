Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию

«Затем была агрессия Кишинева, которая повлекла многочисленные жертвы среди мирных приднестровцев, что окончательно убедило население в правильности выбора. Россия, ее армия и миротворцы остановили войну. И приднестровцы очень ценят это. Более того, в 2006 году на референдуме 98% его участников проголосовало за вхождение ПМР в состав России. Это решение народа, и оно требует реализации», — подчеркнул Соин.