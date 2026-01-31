В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — говорится в сообщении японских дипмиссий.
В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге — по адресу Стремянная улица, 21/5.
Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы — 4 рабочих дня.