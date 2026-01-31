Ричмонд
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами

МАЙАМИ, 31 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, передает корреспондент РИА Новости.

В 8 утра по местному времени (16.00 мск) Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей.

