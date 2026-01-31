Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами

В 8 утра по местному времени (16.00 мск) Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей.
