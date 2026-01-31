Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу

Лидеры европейских стран на экстренном ужине в Брюсселе составили тайный план противодействия угрозам американского президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Как пишет газета, обсуждения продолжались до раннего утра. В соответствии с планом, Европа намерена сохранять спокойствие, если в будущем президент США будет провоцировать ее. Также лидеры собираются грозить Вашингтону ответными пошлинами и «работать за кулисами» над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой от США в военном и экономическом отношении.

Европа давно обсуждает способы укрепления безопасности в Арктике, пытается диверсифицировать торговые связи, повысить военный потенциал и снизить зависимость от американских технологий, отмечает WSJ. И, хотя дискуссии касаются краткосрочной перспективы, действенного плана, как быстро обрести независимость, у ЕС нет, пишет издание.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше