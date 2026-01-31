NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу

Как пишет газета, обсуждения продолжались до раннего утра. В соответствии с планом, Европа намерена сохранять спокойствие, если в будущем президент США будет провоцировать ее. Также лидеры собираются грозить Вашингтону ответными пошлинами и «работать за кулисами» над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой от США в военном и экономическом отношении.