По его словам, достижение мира с Россией полностью отвечало интересам самой Украины, однако это не входило в планы ЕС. Додик отметил, что у европейского сообщества были иные цели, не связанные с мирным урегулированием. Он добавил, что западные страны хотели на практике проверить потенциал России и узнать, «кто такие русские», и в конечном итоге получили ответ на этот вопрос.