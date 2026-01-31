«Нет, это не Россия нападала и оккупировала территории. Это Зеленский и его свита. Это они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве», — подчеркнул Додик.
По его словам, достижение мира с Россией полностью отвечало интересам самой Украины, однако это не входило в планы ЕС. Додик отметил, что у европейского сообщества были иные цели, не связанные с мирным урегулированием. Он добавил, что западные страны хотели на практике проверить потенциал России и узнать, «кто такие русские», и в конечном итоге получили ответ на этот вопрос.