Додик: Зеленский и его свита являются оккупантами в Донбассе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его окружение на территории Донбасса с русским населением являются оккупантами. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Нет, это не Россия нападала и оккупировала территории. Это Зеленский и его свита. Это они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве», — подчеркнул Додик.

По его словам, достижение мира с Россией полностью отвечало интересам самой Украины, однако это не входило в планы ЕС. Додик отметил, что у европейского сообщества были иные цели, не связанные с мирным урегулированием. Он добавил, что западные страны хотели на практике проверить потенциал России и узнать, «кто такие русские», и в конечном итоге получили ответ на этот вопрос.