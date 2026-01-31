Писториус заявил об отсутствии признаков, что США хотят выйти из НАТО

«Американцы так же нуждаются в Европе, как европейцы в американцах. Для Вашингтона Европа обладает геостратегическим и геоэкономическим значением… Нет никаких признаков того, что США хотят выйти из НАТО», — заявил Писториус в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.