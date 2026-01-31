Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ

Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский «24-й канал» сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме.
«Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов», — пишет Monde.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.