Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde.

Источник: Reuters

Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский «24-й канал» сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме.

«Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов», — пишет Monde.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.