Военнослужащие запаса прибывают в белорусские войска

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Военнослужащие запаса прибывают на пункты приема в рамках проверки боеготовности белорусских Вооруженных сил, об этом сообщили в субботу в Минобороны Беларуси.

Источник: "Ваяр" / Артем Берестень

По информации оборонного ведомства страны, с теми военнообязанными, которые уже прибыли в войска, началась боевая подготовка, включающая в себя занятия по тактике, медицине и стрельбе.

«Занятия с личным составом начались сразу, в том числе на местности, с учетом текущих погодных условий. Личный состав экипирован всем необходимым, исходя из специфики температурного режима, чтобы было удобно и комфортно проводить все виды занятий», — рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе полковник Сергей Суховило.

Он отметил, что настроение у военнослужащих запаса боевое, они вспоминают боевые навыки, которые были приобретены во время срочной службы.

Внезапная масштабная проверка боеготовности соединений и воинских частей белорусской армии началась 16 января по распоряжению президента страны Александра Лукашенко.

Госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович сообщил, что проверка носит комплексный характер и предполагает несколько этапов. В том числе, она проводится и с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.

