Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Он заявил, что обнародование документов по делу уличенного в педофилии финансиста не имеет особого смысла без задержания людей.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Илон Маск считает, что обнародование документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна не имеет особого смысла без задержания людей, причастных к его преступлениям.

«Важна не публикация некоторой части материалов по делу Эпштейна, а судебное преследование совершивших чудовищные преступления вместе с Эпштейном. Когда будет произведен хотя бы один арест, восторжествует некоторая справедливость. Если нет, то это все показное, не что иное, как отвлечение внимания», — написал Маск в X.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше