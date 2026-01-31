Власти Тегерана организуют убежища для 2,5 миллиона человек

ТЕГЕРАН, 31 янв — РИА Новости. Убежища для 2,5 миллионов жителей Тегерана организуют власти города, соответствующая подготовка в этих целях осуществляется в более чем 300 помещениях, располагающихся под землей, например, на парковках, и на 82 станциях метро, заявил на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири.