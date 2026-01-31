Еврейская община Молдовы против новых учебников по истории: По этим книжкам, оказывается, режим Антонеску не участвовал в геноциде евреев во время второй мировой войны

Еврейская община Молдовы констатировала, что Министерство просвещения Молдовы проигнорировало критичные рекомендации центра Яд Вашем в отношении нового учебника истории, где в отношении событий Холокоста указывается, что «остается несомненным, что режим Антонеску не участвовал в массовой депортации евреев, организованной нацистскими чиновниками как часть гитлеровского “окончательного решения” еврейского вопроса в Европе, из-за общественного мнения и политических лидеров, которые выступали против этого».
Министр Дан Перчун ранее заявлял, что обращаться за рекомендацией в Яд Вашем Кишинёв был не обязан и выступил против отзыва учебника из школ Молдовы.
