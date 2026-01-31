Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан

«И мы сотрудничаем с теми, с кем можем лучше отстоять свои интересы. Газ и нефть мы будем покупать у России. Хорошие соседские отношения по завершении войны нам надо будет выстраивать с украинцами. У всего есть место», — отметил Орбан.