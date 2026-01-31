Ричмонд
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 31 янв — РИА Новости. Венгрия ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«На чьей стороне Венгрия, украинской или российской? Почему я должен быть на той или иной стороне? Я на стороне Венгрии», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване. Трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, Венгрия не обязана «определять свою позицию через кого-то другого» и должна «отстаивать свои национальные интересы».

«И мы сотрудничаем с теми, с кем можем лучше отстоять свои интересы. Газ и нефть мы будем покупать у России. Хорошие соседские отношения по завершении войны нам надо будет выстраивать с украинцами. У всего есть место», — отметил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия больше не позволит втянуть себя в конфликт ради чужих интересов, как было в годы Второй мировой войны, в которой она участвовала на стороне фашистской Германии.

