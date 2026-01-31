Зеленский сделал громкое заявление о территориях

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.