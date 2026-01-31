Ричмонд
Зеленский сделал громкое заявление о территориях

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами, заявил Владимир Зеленский в интервью для Radio Prague International.

Источник: Reuters

«Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — сказал он.

Глава киевского режима также утверждает, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.

