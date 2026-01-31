Ричмонд
Кличко обратился к киевлянам с тревожной просьбой

В Киева сложилась критическая ситуация, жителям нужно создать запасы еды, воды и лекарств на случай новых сбоев энергосистемы. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24».

«Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться… пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов», — заявил Кличко.

Градоначальник добавил, что в городе ведутся работы по восстановлению метро и других объектов критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня движение метрополитена в Киеве и Харькове было полностью остановлено из-за аварийного отключения электроэнергии по всей Украине. Кличко подтвердил, что перебои вызваны авариями в электросетях, из-за которых напряжение упало до критического уровня. Воздушная тревога в этих областях при этом не объявлялась.

