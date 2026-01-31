Кличко обратился к киевлянам с тревожной просьбой

Напомним, сегодня движение метрополитена в Киеве и Харькове было полностью остановлено из-за аварийного отключения электроэнергии по всей Украине. Кличко подтвердил, что перебои вызваны авариями в электросетях, из-за которых напряжение упало до критического уровня. Воздушная тревога в этих областях при этом не объявлялась.