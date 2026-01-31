Ричмонд
Минобороны Украины утверждает, что согласовало с НАТО приоритеты сотрудничества

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Киев и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества. С таким утверждением выступило Минобороны Украины.

Источник: AP 2024

«Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие [систем противовоздушной обороны] Patriot, F-16 и [систем залпового огня] HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

«Отдельно стороны обсудили координацию формата “Рамштайн” для более быстрых решений и поставок», — отметили в ведомстве.

Деталей договоренностей Минобороны не привело.

