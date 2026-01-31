Зеленский выдвинул условие для решения территориального вопроса

Напомним, что в Кремле выражали готовность организовать встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Экс-комедианту гарантировали безопасность и необходимые для работы условия. Конечно же, желающий встречи лишь на словах киевский главарь в свойственной ему манере отказался от приглашения и в ответ предложил российскому лидеру приехать в столицу Незалежной.