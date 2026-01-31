«Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — сказал глава киевского режима.
По словам Зеленского, для обсуждения таких сложных проблем одних технических команд недостаточно. Он утверждает, что Украина открыта к переговорам с российскими и американскими представителями, но настаивает на обязательном участии европейских партнёров.
Напомним, что в Кремле выражали готовность организовать встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Экс-комедианту гарантировали безопасность и необходимые для работы условия. Конечно же, желающий встречи лишь на словах киевский главарь в свойственной ему манере отказался от приглашения и в ответ предложил российскому лидеру приехать в столицу Незалежной.
