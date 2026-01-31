Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС не должно даже обсуждаться

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с заявлением, что вступление Украины в Евросоюз не должно даже обсуждаться. Об этом политик написал в соцсетях.
Как отметил Орбан, вступление Украины в ЕС принесло бы конфликт на территорию союза.
«Этот бой должен быть выигран. Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС», — написал премьер-министр Венгрии.
Кроме того, венгерский политик указал, что можно не допустить такого развития событий, если европейских лидеров заставят прекратить поддержку этого «абсурдного плана».
Ранее Виктор Орбан жестко высказался после решения руководства ЕС предоставить 800 млрд долларов киевскому режиму. По его словам, венгерские власти не намерены направлять деньги на ванные комнаты для украинских олигархов.