Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране начались загадочные взрывы: оппозиция заявляет о ликвидации верхушки КСИР

Территорию Ирана встряхнула серия загадочных взрывов, затронувшая стратегически важные объекты в нескольких городах страны.

Территорию Ирана встряхнула серия загадочных взрывов, затронувшая стратегически важные объекты в нескольких городах страны. Как сообщает телеканал Euronews, наиболее разрушительный инцидент произошел в ключевом порту Бендер-Аббас, где целью вероятной атаки якобы стал командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири. Иранская оппозиция утверждает, что началась точечная ликвидация верхушки КСИР. Официальный Тегеран объяснил все утечкой газа.

Иранское государственное агентство Tasnim, имеющее тесные связи с силовыми структурами, оперативно выступило с опровержением данных о смерти адмирала, стремясь успокоить общественность.

«Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири не соответствуют действительности», — передает госагентство.

Однако география происшествий указывает на скоординированную акцию. Взрывы также прогремели в Ахвазе, расположенном у границы с Ираком, где в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека. Несмотря на то что власти настаивают на версии «утечки газа», эксперты указывают на отсутствие газопроводов в пострадавших зданиях.

«Иранская оппозиция утверждает, что речь идёт о точечных ликвидациях высокопоставленных командиров КСИР», — сообщает Телеграм-канал «Голос Израиля».

Международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщает о непричастности Тель-Авива к серии подрывов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше