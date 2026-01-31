В Иране начались загадочные взрывы: оппозиция заявляет о ликвидации верхушки КСИР

Территорию Ирана встряхнула серия загадочных взрывов, затронувшая стратегически важные объекты в нескольких городах страны. Как сообщает телеканал Euronews, наиболее разрушительный инцидент произошел в ключевом порту Бендер-Аббас, где целью вероятной атаки якобы стал командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири. Иранская оппозиция утверждает, что началась точечная ликвидация верхушки КСИР. Официальный Тегеран объяснил все утечкой газа.
Иранское государственное агентство Tasnim, имеющее тесные связи с силовыми структурами, оперативно выступило с опровержением данных о смерти адмирала, стремясь успокоить общественность.
«Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири не соответствуют действительности», — передает госагентство.
Однако география происшествий указывает на скоординированную акцию. Взрывы также прогремели в Ахвазе, расположенном у границы с Ираком, где в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека. Несмотря на то что власти настаивают на версии «утечки газа», эксперты указывают на отсутствие газопроводов в пострадавших зданиях.
«Иранская оппозиция утверждает, что речь идёт о точечных ликвидациях высокопоставленных командиров КСИР», — сообщает Телеграм-канал «Голос Израиля».
Международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщает о непричастности Тель-Авива к серии подрывов.