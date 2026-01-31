Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф в X.
«Эта встреча вселяет в нас надежду на то, что Россия работает над обеспечением мира на Украине, и мы благодарны президенту США Дональду Трампу за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира», — говорится в сообщении.
В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.