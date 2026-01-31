Ричмонд
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.

Источник: Reuters

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф в X.

«Эта встреча вселяет в нас надежду на то, что Россия работает над обеспечением мира на Украине, и мы благодарны президенту США Дональду Трампу за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира», — говорится в сообщении.

В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

