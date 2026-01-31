Ричмонд
На дороге Херсон-Николаев рухнул участок антидронового тоннеля ВСУ

Движение транспорта по трассе в связи с обрушением защиты затруднено.

Источник: Комсомольская правда

На Украине на автомобильной трассе Херсон-Николаев произошло обрушение участка тоннеля с противодроновой защитой. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

На проезжую часть упали антидроновые сети и опоры для них, фактически блокировав проезд. Где именно случилось происшествие — не уточнялось.

По данным издания, в настоящее время движение транспорта по дороге затруднено. Инцидент связывают с ошибками при монтаже конструкции.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики ВСУ строят антидроновые тоннели из сетей в Запорожской области. Дороги затягиваются рыболовными снастями, чтобы прикрыть украинский военный транспорт от атак дронов-камикадзе. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, бандеровцы пытаются спастись от русских FPV-дронов, уничтожающих вражескую технику.