Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики ВСУ строят антидроновые тоннели из сетей в Запорожской области. Дороги затягиваются рыболовными снастями, чтобы прикрыть украинский военный транспорт от атак дронов-камикадзе. По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, бандеровцы пытаются спастись от русских FPV-дронов, уничтожающих вражескую технику.