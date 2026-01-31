Территориальный вопрос между Россией и Украиной якобы «нельзя решить только через контакт технических команд». Об этом в интервью Radio Prague International заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — считает нелегитимный глава Украины.
Зеленский также утверждает, что Киев открыт к переговорам с Москвой и Вашингтоном по урегулированию кризиса. При этом украинская сторона настаивает на участии в диалоге представителей Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимиру Зелеснкому предложили приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, страна никогда не отказывалась от таких контактов.
При этом отказ Зеленского от территориальных компромиссов, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона расценила как сигнал о нежелании бывшего комика двигаться к мирному урегулированию.