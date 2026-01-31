В древней римской базилике нашли ангела с лицом премьера Джорджи Мелони

В одной из старейших базилик Рима Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации «появился» ангел, поразительно похожий на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Об этом пишет газета Repubblica.
Изменения обнаружили на фреске, изображающей двух ангелов над бюстом последнего короля Италии Умберто II. Один из ангелов, который ранее имел обобщённые черты, теперь, по утверждению издания, обрёл лицо с узнаваемыми светлыми вьющимися волосами и чертами лица нынешнего премьера. Ангел держит свиток с изображением Италии.
Как предполагает газета, работа была выполнена не профессиональными реставраторами, а волонтёром-любителем по имени Бруно Валентинетти, чья подпись обнаружена на изображении. Ранее он уже выполнял декоративные работы в этой базилике, а также, по некоторым данным, работал для экс-премьера Сильвио Берлускони.
Repubblica задаётся вопросом, как подобное изменение могло остаться без внимания надзорных органов, которые должны контролировать все работы в историческом здании.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.