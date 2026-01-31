NYT: лидеры европейских стран разработали план противодействия Трампу

«План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций господина Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника», — пишет NYT.