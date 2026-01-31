«США воодушевлены»: Уиткофф пришел в восторг после переговоров с Дмитриевым

Специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети X, что его встреча в Майами в рамках посреднических усилий Вашингтона по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно. Состав американской делегации подчеркивает исключительную важность консультаций. Помимо Уиткоффа, в них участвовали министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум.