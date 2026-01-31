«США воодушевлены»: Уиткофф пришел в восторг после переговоров с Дмитриевым

Специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети X, что его встреча в Майами в рамках посреднических усилий Вашингтона по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно. Состав американской делегации подчеркивает исключительную важность консультаций. Помимо Уиткоффа, в них участвовали министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум.
Американская сторона дала высокую оценку настрою Москвы на достижение компромисса. Посланник Белого дома подчеркнул, что участники диалога воодушевлены текущей динамикой процесса.
«Сегодня во Флориде спецпосланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования», — написал Уиткофф.
Американский дипломат также отметил, что российская сторона выразила готовность к дальнейшим шагам. По словам официального представителя США, Москва «благодарна за решающее лидерство президента (Дональда Трампа — прим. ред.) в поиске прочного и долговечного мира».
Встреча во Флориде состоялась всего за несколько часов до начала второго раунда официальных переговоров в Абу-Даби, намеченных на 1 февраля.