Фицо принял отставку советника Лайчака, который упоминается в деле Эпштейна

В ноябре 2025 года появилась информация, что имя Мирослава Лайчака нашли в документах по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщалось, в 2019-м финансист представил его неустановленному контакту, как своего друга. Кроме того, утверждалось, что Джеффри Эпштейн упоминал Мирослава Лайчака как человека с «международным влиянием».