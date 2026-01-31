Ричмонд
Фицо принял отставку советника Лайчака, который упоминается в деле Эпштейна

Роберт Фицо назвал «большим дипломатом» своего советника Мирослава Лайчака, который фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял отставку с поста своего советника Мирослава Лайчака, который фигурирует в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — заявил Роберт Фицо во время видеообращения, которое размещено на его странице в соцсети.

В ноябре 2025 года появилась информация, что имя Мирослава Лайчака нашли в документах по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщалось, в 2019-м финансист представил его неустановленному контакту, как своего друга. Кроме того, утверждалось, что Джеффри Эпштейн упоминал Мирослава Лайчака как человека с «международным влиянием».

Напомним, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.

