В Латвии найден мёртвым канадский военный из миссии НАТО

В Латвии обнаружено тело канадского военнослужащего, находившегося в стране в составе миссии НАТО.

В Латвии обнаружено тело канадского военнослужащего, находившегося в стране в составе миссии НАТО. Об этом сообщило командование ВС Канады, передают латвийские СМИ.

Солдат скончался 29 января недалеко от Риги. Он служил в роте противовоздушной обороны в рамках канадской операции Operation Reassurance («Уверенность»).

Военная полиция Канады совместно с латвийской полицией проводит расследование для выяснения всех обстоятельств смерти. Подробности пока не раскрываются.

Это уже не первый случай гибели канадского военного в Латвии. В сентябре 2025 года там же было найдено тело офицера Джорджа Хола, который до этого считался пропавшим без вести.

Канада возглавляет многонациональную группу НАТО в Латвии с 2017 года. В августе 2025 года премьер-министр страны Марк Карни объявил о продлении военного присутствия ещё на три года.

