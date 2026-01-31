Ричмонд
Дмитриев встречался в Майами с четырьмя топ-сотрудниками администрации Трампа

В состав американской делегации, с которой встретился в Майами глава РФПИ Кирилл Дмитриев, входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Источник: Life.ru

Ранее Уиткофф назвал переговоры продуктивными. Напомним, Дмитриев прилетел во Флориду сегодня. По прибытии он показал фото восхода, и в Сети увидели в этом некий намёк.

Визит Дмитриева состоялся накануне нового раунда российско-украинских переговоров в Абу-Даби, запланированного на 1 февраля. США участвовали в предыдущем закрытом раунде 23−24 января. Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон может присоединиться и к предстоящим обсуждениям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

