Дмитриев встречался в Майами с четырьмя топ-сотрудниками администрации Трампа

Ранее Уиткофф назвал переговоры продуктивными. Напомним, Дмитриев прилетел во Флориду сегодня. По прибытии он показал фото восхода, и в Сети увидели в этом некий намёк.
Визит Дмитриева состоялся накануне нового раунда российско-украинских переговоров в Абу-Даби, запланированного на 1 февраля. США участвовали в предыдущем закрытом раунде 23−24 января. Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон может присоединиться и к предстоящим обсуждениям.
