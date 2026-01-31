Ричмонд
«Охота на людей»: Сийярто возмутился действиями ТЦК после гибели венгра

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о гибели этнического венгра в результате жестких методов работы украинских территориальных центров комплектования.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о гибели этнического венгра в результате жестких методов работы украинских территориальных центров комплектования. Как информирует венгерская газета Magyar Nemzet, трагедия произошла в Береговском районе, где мужчину фактически похитили прямо с улицы для немедленной отправки в армию.

По словам главы внешнеполитического ведомства, состояние здоровья задержанного не позволило ему выдержать условия учебного центра.

«В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер», — заявил Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что этот случай является частью системного насилия, которое захлестнуло соседнее государство. Издание цитирует слова министра о том, что происходящее сейчас в украинских городах больше напоминает не законный призыв, а масштабную зачистку населения.

«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота», — отметил руководитель министерства.

На фоне произошедшего Петер Сийярто призвал международное сообщество и Брюссель отказаться от воинственного курса и обратить внимание на факты «открытой охоты на людей».

