Дмитриев назвал переговоры с представителями президента США конструктивными

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, назвал переговоры с представителями Белого дома конструктивными.
— Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы, — написал Дмитриев в своем блоге в социальной сети Х.
При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым «продуктивными».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отреагировал на заявления Владимира Зеленского. По его словам, динамика на фронте красноречива сама по себе.