Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал переговоры с представителями президента США конструктивными

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, назвал переговоры с представителями Белого дома конструктивными.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, назвал переговоры с представителями Белого дома конструктивными.

— Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы, — написал Дмитриев в своем блоге в социальной сети Х.

При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым «продуктивными».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отреагировал на заявления Владимира Зеленского. По его словам, динамика на фронте красноречива сама по себе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше