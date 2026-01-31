Ричмонд
Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Майами

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа прошли конструктивно. Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

«Конструктивная встреча с американской миротворческой делегацией. Также продуктивное обсуждение в Российско-американской рабочей группе по экономике», — написал он.

Американская сторона также оценила прошедшие консультации как продуктивные. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что встреча в Майами с Кириллом Дмитриевым была конструктивной и проходила в рамках миротворческих усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. В переговорах с американской стороны участвовали ключевые фигуры, близкие к Дональду Трампу: его советник и зять Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и высокопоставленный чиновник по закупкам Джош Грюнбаум.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

