Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Майами

Американская сторона также оценила прошедшие консультации как продуктивные. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что встреча в Майами с Кириллом Дмитриевым была конструктивной и проходила в рамках миротворческих усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. В переговорах с американской стороны участвовали ключевые фигуры, близкие к Дональду Трампу: его советник и зять Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и высокопоставленный чиновник по закупкам Джош Грюнбаум.