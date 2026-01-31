Жириновский пять раз упоминается в файлах Эпштейна

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский пять раз упоминается в опубликованных американским Минюстом файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
В действительности имя Жириновского фигурирует в двух журналистских статьях за 2011 и 2012 годы. Одна была опубликована американским журналом Foreign Affairs, вторая — изданием The Economist.
Почему эти материалы приведены в pdf-файлах, обнародованных Минюстом США, не объясняется.
Накануне Минюст США обнародовал миллионы документов по делу Эпштейна. В них, например, нашли сведения о возможной половой болезни основателя Microsoft Билла Гейтса.
В материалах также содержится информация о советнике премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирославе Лайчаке. Сегодня Фицо сообщил, что принял отставку Лайчака.