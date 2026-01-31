Уиткофф: США воодушевлены работой России по миру на Украине

«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине», — написал Уиткофф в своём аккаунте в соцсети X.
Ранее Уиткофф назвал продуктивными переговоры со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами. По словам Уиткоффа, в переговорах также участвовали советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.
