Уиткофф: США воодушевлены работой России по миру на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обнадёжен тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида).

Источник: Life.ru

«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине», — написал Уиткофф в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее Уиткофф назвал продуктивными переговоры со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами. По словам Уиткоффа, в переговорах также участвовали советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

