Уиткофф: США воодушевлены работой России по миру на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обнадёжен тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида).