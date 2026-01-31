Дмитриев сделал заявление после переговоров в Майами

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев официально подтвердил успешное завершение очередного раунда переговоров с американской стороной во Флориде. Как написал он в своем аккаунте в социальной сети X, диалог с представителями администрации Дональда Трампа коснулся не только вопросов безопасности, но и возобновления полноценного хозяйственного взаимодействия между державами.