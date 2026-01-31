Глава РФПИ Кирилл Дмитриев официально подтвердил успешное завершение очередного раунда переговоров с американской стороной во Флориде. Как написал он в своем аккаунте в социальной сети X, диалог с представителями администрации Дональда Трампа коснулся не только вопросов безопасности, но и возобновления полноценного хозяйственного взаимодействия между державами.
В своем сообщении представитель Москвы охарактеризовал атмосферу встречи как рабочую и перспективную, подчеркнув особый статус американских визави.
«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение вопроса американо-российской экономической рабочей группы», — отметил Дмитриев.
Этот комментарий стал реакцией на более раннюю публикацию специального посланника президента США по вопросам мира Стивена Уиткоффа, который также дал позитивную оценку прошедшей встречи, заявив, что члены американской делегации были воодушевлены.
Несмотря на подчеркнутый оптимизм, обе стороны продолжают придерживаться режима строгой секретности. Участники переговоров обмениваются исключительно общими фразами, сознательно не раскрывая никаких подробностей и условий будущего соглашения, что лишь подтверждает наличие скрытой подоплеки у этой встречи.
Ранее стало известно, что в переговорах на территории Майами принимал участие расширенный состав американской делегации, в которую вошли министр финансов Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум.
Контакты во Флориде состоялись накануне встречи российской и украинской делегаций в Абу-Даби.