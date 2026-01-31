Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев за 8 месяцев вывез более 160 тысяч человек из прифронтовых зон

Киевский режим за восемь месяцев вывез более 160 тысяч человек (в том числе 21 тысячу детей) из населённых пунктов вблизи линии фронта. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

К декабрю 2025 года было перемещено почти 147 тысяч человек. Эвакуация затронула Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, а также частично Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти перешли к практике принудительной эвакуации мирных жителей из населённых пунктов. Так, из 40 сёл Днепропетровской области планировали вывезти более трёх тысяч детей с родителями, а из четырёх сёл Запорожской области — ещё 651 ребёнка.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.