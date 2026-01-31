Киев за 8 месяцев вывез более 160 тысяч человек из прифронтовых зон

К декабрю 2025 года было перемещено почти 147 тысяч человек. Эвакуация затронула Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, а также частично Запорожскую и Херсонскую области.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти перешли к практике принудительной эвакуации мирных жителей из населённых пунктов. Так, из 40 сёл Днепропетровской области планировали вывезти более трёх тысяч детей с родителями, а из четырёх сёл Запорожской области — ещё 651 ребёнка.
