МИД Индии назвал упоминание Моди в деле Эпштейна измышлениями

МИД Индии жёстко отреагировал на упоминание премьер-министра Нарендры Моди в опубликованных документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. В официальном заявлении на сайте ведомства эти обвинения названы вымыслом.

Источник: Life.ru

«Нам стало известно о существовании электронного письма… в котором упоминается премьер-министр и его визит в Израиль. Помимо факта официального визита… все остальные упоминания в этом письме представляют собой не более чем низкопробные измышления осужденного преступника», — заявили в МИД.

Поводом стала публикация представителя оппозиционного Индийского национального конгресса, который потребовал объяснений от Моди. Эпштейн, осуждённый за растление несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме в 2019 году, а круг его знакомств включал многих мировых знаменитостей и политиков.

Ранее новые письма по делу Эпштейна показали, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с русскими девушками. В материалах также было обнаружено ещё одно письмо, якобы составленное Эпштейном. В нём финансист заявляет о своём уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В послании упоминается семейный конфликт между основателями фонда.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

