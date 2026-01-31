Ричмонд
Краснодарский депутат армянского происхождения заявил, что власти Еревана грозят единству нации

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян от лица армян выступил с резкой критикой политики Еревана в отношении Армянской Апостольской церкви, которая грозит расколом народа. Он записал видеообращение к участникам митинга в Армавире, в котором приняли участие более 900 человек.

Тозлян, выступая как представитель армянской диаспоры, осудил попытки отнять у народа историческую память и национальное единство. Он напрямую связал раскол в Армянской Апостольской церкви с угрозой раскола всего общества.

Депутат ЗСК Арменак Тозлян выступил в защиту Армянской Апостольской церкви. Видео © Telegram / Краснодарский край.

«Я как армянин, не могу равнодушно наблюдать за тем, как у моего народа пытаются отнять историческую память, национальные символы, гордость и единство», — сказал парламентарий.

Депутат сообщил, что получил благословение от представителей церкви на сбор подписей за резолюцию, которая призывает прекратить вмешательство правительства Никола Пашиняна в церковные дела и уважать мнение народа.

Участие в митинге в Армавире в поддержку единства Армянской Апостольской церкви приняли более 900 человек, сообщают местные СМИ. Такая внушительная численность демонстрантов в одном городе доказывает серьёзность проблемы и уровень угрозы, исходящей от действий правительства Пашиняна. Это не единичное событие — аналогичные митинги уже прошли или планируются в других городах с большой армянской диаспорой.

Митинг в Армавире. Видео © Telegram / «Краснодарский край».

Life.ru рассказывал, что 15 ноября в Москве у посольства Армении прошёл массовый митинг священников и прихожан, протестовавших против систематических гонений на церковь. Поводом стали аресты высокопоставленных клириков, включая архиепископа Микаела Аджапахяна, осуждённого на два года за «призывы к захвату власти» после его критики территориальных уступок Азербайджану, а также известного мецената Самвела Карапетяна.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

