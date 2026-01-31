Краснодарский депутат армянского происхождения заявил, что власти Еревана грозят единству нации

Участие в митинге в Армавире в поддержку единства Армянской Апостольской церкви приняли более 900 человек, сообщают местные СМИ. Такая внушительная численность демонстрантов в одном городе доказывает серьёзность проблемы и уровень угрозы, исходящей от действий правительства Пашиняна. Это не единичное событие — аналогичные митинги уже прошли или планируются в других городах с большой армянской диаспорой.