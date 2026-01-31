Отношения Киева и Будапешта остаются крайне напряжёнными, а позиция Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз остаётся принципиально жёсткой. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт будет и дальше блокировать процесс евроинтеграции Киева. Он апеллирует к мнению большинства жителей стран ЕС, которые, по его утверждению, против ускоренного приёма Украины, и подчёркивает, что Венгрия действует по воле своего народа, защищая интересы собственных фермеров, безопасность и мир. Орбан обвиняет Брюссель в игнорировании мнения граждан и отмечает, что лишь немногие правительства, включая венгерское, имеют достаточно сил, чтобы противостоять давлению общеевропейских институтов.