Как сообщил глава МИД, у призванного мужчины обострились проблемы с сердцем, что и привело к летальному исходу. Сийярто выразил соболезнования родным погибшего и резко раскритиковал практику силового призыва на Украине.
«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идёт открытая охота», — подчеркнул Сийярто.
Венгерский министр призвал к немедленному прекращению конфликта и осудил «воинственный курс» Брюсселя, не замечающий, по его мнению, фактов насилия.
Отношения Киева и Будапешта остаются крайне напряжёнными, а позиция Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз остаётся принципиально жёсткой. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт будет и дальше блокировать процесс евроинтеграции Киева. Он апеллирует к мнению большинства жителей стран ЕС, которые, по его утверждению, против ускоренного приёма Украины, и подчёркивает, что Венгрия действует по воле своего народа, защищая интересы собственных фермеров, безопасность и мир. Орбан обвиняет Брюссель в игнорировании мнения граждан и отмечает, что лишь немногие правительства, включая венгерское, имеют достаточно сил, чтобы противостоять давлению общеевропейских институтов.
