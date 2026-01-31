Япония в феврале откроет визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

В феврале Япония откроет визовые центры страны в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба японского посольства в России.
«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии начиная с 12 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.
Аналогичное сообщение было опубликовано в пресс-службе генконсульства Японии в Петербурге. Уточняется, что визовые центры будут принимать заявления и производить выдачу паспортов с визами в указанных городах.
Ранее KP.RU сообщал, что японское посольство планировало открыть визовые центры в России в период с 9 января по 31 марта 2026 года. Дипмиссия объявляла конкурс на выбор уполномоченного агентства, которое будет заниматься организацией визовых процедур.