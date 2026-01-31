Российские силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ в течение трех часов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над семью регионами России в течение трех часов. Об этом в субботу, 31 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями — по 13 и 9 беспилотников над каждым из регионов. Также украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Орловской, Липецкой и Воронежской областей.
Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 31 января. Дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Белгородской областями, а также над территорией Крыма.