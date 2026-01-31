Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев

«Для ОБСЕ, председателем которой я имею честь быть в этом году, Швейцария под моим руководством четко сформулировала свои приоритеты: ОБСЕ должна переориентироваться на свои основные задачи — защиту мира и безопасности в Европе. Для достижения этой цели нам всем необходимо присутствовать за столом переговоров, а не только тем, кто разделяет мои взгляды. Именно поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — сказал он в обращении к парламенту в субботу, его слова приводит пресс-служба конфедерации.