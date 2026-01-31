Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев

«Для ОБСЕ, председателем которой я имею честь быть в этом году, Швейцария под моим руководством четко сформулировала свои приоритеты: ОБСЕ должна переориентироваться на свои основные задачи — защиту мира и безопасности в Европе. Для достижения этой цели нам всем необходимо присутствовать за столом переговоров, а не только тем, кто разделяет мои взгляды. Именно поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — сказал он в обращении к парламенту в субботу, его слова приводит пресс-служба конфедерации.
На прошлой неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе он также заявил, что планирует посетить Россию.
МИД конфедерации на запрос РИА Новости о возможных сроках визита сообщил, что информация о нем будет опубликована «в свое время».
В ноябре 2025 года глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо также сообщал о планах Кассиса отправиться в Москву. Согласно изданию Temps, «приоритетом» Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября 2025 года.
Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Швейцарии Ули Мауэр.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке «причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества».
Занимавший ранее пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.