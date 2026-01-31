NYT написала о сближении Китая с европейскими союзниками США

В Пекине побывал и премьер-министр Канады Марк Карни, став первым канадским лидером, посетившим Китай почти за десятилетие. Он объявил о «новом стратегическом партнерстве» с Китаем, а также согласился снизить тарифы на некоторые китайские электромобили. Оттава, по его словам, готова «разорвать связи с Соединенными Штатами ради своего экономического выживания».