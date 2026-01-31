Ричмонд
Трамп заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Соединенные Штаты рассчитывают на переговоры с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон не делится планами в отношении исламской республики с союзниками в Персидском заливе.

Источник: Reuters

«Мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, в противном случае мы увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда (к Ирану.— “Ъ”), он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле», — сказал Трамп в интервью журналистке Fox News Джеки Хайнрик.

Иран готовится к переговорам с США, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. «Вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, формирование структуры для переговоров продвигается», — написал он в соцсети Х.

США и Иран провели несколько раундов переговоров по ядерной программе исламской республики в 2025 году. Дональд Трамп заявлял, что у Ирана не должно быть даже мирной ядерной программы. Власти исламской республики называли такой подход неприемлемым. 30 января в МИД Ирана заявили о готовности возобновить диалог с США при условии, что он будет «честным и равноправным».

