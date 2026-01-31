Ричмонд
Экс-премьер Миллер назвал Польшу слугой Украины

Бывший премьер Польши раскритиковал Киев за запрет на экспорт металлолома.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X* прокомментировал запрет Украины на экспорт металлолома.

По его мнению, данный шаг Украины демонстрирует отсутствие солидарности между странами. Миллер указал, что Киев не проявил вежливости и не провел консультации с Варшавой.

«Шаг, достойный стратегического партнера из пособия “Как удивить своих союзников так сильно, чтобы им было больно” — подчеркнул бывший польский премьер.

Миллер считает, что введение данного запрета станет прекрасным уроком прикладной геополитики. При этом Польшу он назвал слугой Украины. Он добавил, что Киева может все, а Варшава не может ничего.

«Одни принимают решения день за днем, другие подсчитывают потери день за днем», — подытожил Миллер.

Ранее издание Business Insider писало, что шаг Киева по блокаде экспорта металлолома станет ударом по Польше, которая в последние годы была основным получателем украинского лома.

Также стало известно, что бывший президент Польши Дуда нашёл работу в США.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

