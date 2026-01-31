Трамп заявил о переговорах США и Ирана и напомнил про огромную флотилию

«Послушайте, план таков: [Иран] ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп напомнил в очередной раз напомнил, что у США есть большой флот, который движется в регион. По его словам, этот флот больше того, что ранее находился у берегов Венесуэлы.
Президент США добавил, что американские власти не раскрывают союзникам в Персидском заливе детали своих планов относительно Ирана.
«Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — добавил американский лидер.
Ранее Трамп уже сообщал, что к Ирану направляется «огромная армада» американских кораблей. Военно-морская группировка превосходит по размеру ту, что ранее отправили к Венесуэле. Президент выразил надежду на заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул — США готовы к любому развитию событий.
