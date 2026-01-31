Ричмонд
Источник сообщил об отсутствии ясности по переговорам в Абу-Даби 1 февраля

Ясности относительно возможного проведения нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби в воскресенье, 4 февраля, пока нет. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Ясность по поводу встречи пока отсутствует, как и по ее формату», — заявил собеседник агентства.

Официального подтверждения от Министерства иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов о созыве встречи также не поступало. Ранее переговоры с участием России, Украины и США уже проходили в Абу-Даби 23−24 января.

Напомним, что 23−24 января в Абу-Даби прошли трёхсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США. После их завершения российский источник заявил о достижении определённых договорённостей, детали которых не разглашаются. Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом, достигнутым в ходе этих консультаций. Следующий раунд переговоров намечен на 1 февраля и пройдёт в двустороннем формате. Ранее сообщалось, что американские представители не примут в нём прямого участия, но могут подключиться в случае необходимости.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

