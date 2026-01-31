Источник сообщил об отсутствии ясности по переговорам в Абу-Даби 1 февраля

Напомним, что 23−24 января в Абу-Даби прошли трёхсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США. После их завершения российский источник заявил о достижении определённых договорённостей, детали которых не разглашаются. Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом, достигнутым в ходе этих консультаций. Следующий раунд переговоров намечен на 1 февраля и пройдёт в двустороннем формате. Ранее сообщалось, что американские представители не примут в нём прямого участия, но могут подключиться в случае необходимости.