Тегеран готовит подземные убежища на 2,5 млн человек

Власти Тегерана начали масштабную подготовку к возможному конфликту с США. Как заявил глава кризисного управления столицы Али Насири, в городе оборудуют более 300 подземных убежищ — в парковках, общественных центрах и на станциях метро. После завершения всех этапов они смогут принять до 2,5 миллиона человек. Помещения оснастят туалетами, запасами воды и еды.

Источник: Life.ru

Напряжение нарастает. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о переброске к берегам Ирана мощной армады кораблей. Он уверен, что иранские власти хотят сделки по ядерной программе, но сроки неизвестны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ сообщил о готовности Тегерана к диалогу с Вашингтоном, но только на условиях равенства.

По данным The New York Times, США рассматривают силовые сценарии на случай провала переговоров: удары по ядерным объектам, операции против руководства страны и даже рейды на иранскую территорию. Однако окончательного решения Трамп пока не принял.

Конфликт обострился после протестов в Иране в конце декабря. Трамп тогда пригрозил ударами, если силовики откроют огонь по демонстрантам. Тегеран в ответ заявил, что готов отразить любую атаку, напомнив, что его ракеты достанут до американских баз в регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

