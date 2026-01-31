Тегеран готовит подземные убежища на 2,5 млн человек

Напряжение нарастает. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о переброске к берегам Ирана мощной армады кораблей. Он уверен, что иранские власти хотят сделки по ядерной программе, но сроки неизвестны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ сообщил о готовности Тегерана к диалогу с Вашингтоном, но только на условиях равенства.
По данным The New York Times, США рассматривают силовые сценарии на случай провала переговоров: удары по ядерным объектам, операции против руководства страны и даже рейды на иранскую территорию. Однако окончательного решения Трамп пока не принял.
Конфликт обострился после протестов в Иране в конце декабря. Трамп тогда пригрозил ударами, если силовики откроют огонь по демонстрантам. Тегеран в ответ заявил, что готов отразить любую атаку, напомнив, что его ракеты достанут до американских баз в регионе.
