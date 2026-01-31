Тегеран готовит подземные убежища на 2,5 млн человек

Власти Тегерана начали масштабную подготовку к возможному конфликту с США. Как заявил глава кризисного управления столицы Али Насири, в городе оборудуют более 300 подземных убежищ — в парковках, общественных центрах и на станциях метро. После завершения всех этапов они смогут принять до 2,5 миллиона человек. Помещения оснастят туалетами, запасами воды и еды.