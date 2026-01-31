Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермак практиковал магические ритуалы и привозил магов из других стран

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак практиковал магические ритуалы и привозил в Киев магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак практиковал магические ритуалы и привозил в Киев магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки, рассказала в соцсетях бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Как отмечает Мендель, еще в 2020 году один из украинских чиновников заявлял, что Ермак «практикует магию». Также она сообщила, что в 2024 году некий «человек из эзотерической сферы» поделился с ней информацией о том, что маги Ермака жгли «какие-то» травы и делали странные куклы.

«Сегодня, когда страна сидит без тепла, без света, без базовых нужд, мы все можем только смеяться над этой магической “политикой”, если хватит сил. Однако скажу, что в украинской политике Ермак далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы», — написала Мендель.